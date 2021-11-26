限電缺工、鋁電容上游材料短缺且價格持續上漲，凱美(2375)保守看待第4季營運，展望明年，凱美業務總監李彥儒表示，2022年仍有IC缺料及鋁箔短缺價格上漲等因素困擾，成本壓力較重，不過中長期來看，消費性電子需求回升，車用及5G市場發展，我們是審慎樂觀。

凱美今天舉行線上法說會，凱美近兩年積極整併，目前產品涵蓋電解電容(引線型/貼片型/牛角型/螺栓型/固態Polymer)、風扇及電阻(合金電流檢測微電阻/厚膜電阻/厚膜排阻/薄膜電阻/高功率分流電阻)，全球電動車銷售快速攀升，帶動電動車充電樁建置需求，預估未來7年，充電樁規模將從2020年211.5萬座攀升至2027年的3075.8萬座，龐大市場需求成為凱美著重發展的方向。

李彥儒表示，目前全球電動車銷售與充電樁建置比例未達理想值2:1，預估未來7年充電樁規模約3000萬座，可望帶動公司高壓高容(450V/550V C100uF)產品成長，基座大電源效能下散熱問題也需要風扇產品，以及金屬合金電流檢測微電阻及大功率分流電阻等，由於充電樁規格未定，各家設計不同，一般來說，每個充電樁約增加20顆以上電容產品，厚膜電阻約增加50到100顆，金屬檢測分向分流產品約增加4到5顆，目前充電樁佔公司營收比重仍低，未來可望因市場需求向上。

凱美今年前3季稅後盈餘為9.91億元，年增1.38倍，每股盈餘為7.3元，累計前10月合併營收為65.21億元，年增79.58%。

就各產品來看，李彥儒表示，電阻因缺IC、缺電及海運等物流問題，第4季出貨量相較於第3季比較下滑，隨著農曆年即將到來，目前庫存水位健康，以公司看到競業狀況，電阻製造同業同樣面臨材料及人工成本攀升，雖然市況有雜音，但因成本攀升，價格較平穩。

凱美取得奇力新電阻子公司旺詮後，湖南廠區與奇力新共用，著眼於大陸限電及環保問題，而馬來西亞對電鍍環保限制較少，且人力結構及成本較大陸有優勢，凱美未來將把湖南廠產能往馬來西亞遷移；至於高雄電流檢測電阻產能將依現有產能擴充40%到50%，以因應工控及充電樁等未來應用需求。

在鋁電容方面，李彥儒表示，鋁電容材料成本不斷攀升，預期材料短缺及價格上揚還會持續，對整體電容供給造成影響，陸資廠及日系廠已陸續將成本反應到客戶端，我們也不排除反應給客戶。

李彥儒表示，第4季因面臨電源IC缺料、限電及缺料，持比較保守看法，2022年還是有這幾個因素干擾，中長期來看，消費性電子需求回升，以及車用及5G市場發展，我們對中長期是審慎樂觀。