嘉縣東石鄉168縣道台糖圍潭加油站附近今天傍晚發生一起車禍，一台鐵工廠拖板車載著纜線圈，疑似因未綑綁好，掉落道路慢車道，1名女騎士不慎撞上，額頭有20多公分撕裂傷，救護人員趕往後緊急將其送往嘉義長庚醫院急救。
嘉義縣消防局今天下午5點40分左右獲報，指168縣道圍潭加油站附近發生車禍，派遣東石分隊趕往現場，一名女性頭部受傷送醫急救。據了解，該拖板車上方載有金屬纜線，疑似未綑綁好掉落，雖有人員下車指揮，但因天色昏暗，造成1名50多歲女騎士撞上受傷。
嘉義東石纜線圈車禍頭部撕裂傷
嘉縣東石鄉168縣道台糖圍潭加油站附近今天傍晚發生一起車禍，一台鐵工廠拖板車載著纜線圈，疑似因未綑綁好，掉落道路慢車道，1名女騎士不慎撞上，額頭有20多公分撕裂傷，救護人員趕往後緊急將其送往嘉義長庚醫院急救。
嘉義縣消防局今天下午5點40分左右獲報，指168縣道圍潭加油站附近發生車禍，派遣東石分隊趕往現場，一名女性頭部受傷送醫急救。據了解，該拖板車上方載有金屬纜線，疑似未綑綁好掉落，雖有人員下車指揮，但因天色昏暗，造成1名50多歲女騎士撞上受傷。
嘉義東石纜線圈車禍頭部撕裂傷
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