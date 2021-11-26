拖板車上的纜線圈疑似因未固定好掉落，一名女騎士撞上，頭部受傷送醫急救。（民眾提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉縣東石鄉168縣道台糖圍潭加油站附近今天傍晚發生一起車禍，一台鐵工廠拖板車載著纜線圈，疑似因未綑綁好，掉落道路慢車道，1名女騎士不慎撞上，額頭有20多公分撕裂傷，救護人員趕往後緊急將其送往嘉義長庚醫院急救。

嘉義縣消防局今天下午5點40分左右獲報，指168縣道圍潭加油站附近發生車禍，派遣東石分隊趕往現場，一名女性頭部受傷送醫急救。據了解，該拖板車上方載有金屬纜線，疑似未綑綁好掉落，雖有人員下車指揮，但因天色昏暗，造成1名50多歲女騎士撞上受傷。

嘉義東石纜線圈車禍頭部撕裂傷