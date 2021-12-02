林秉樞涉嫌對高嘉瑜施暴已遭羈押禁見，他在昨晚移送時向媒體坦承動手，但堅稱無囚禁偷拍影片；據了解林向檢方表示，當時只用手拍打高的頭部，且事後他「三跪九叩」道歉，2人當晚就和好，還泡澡共洗鴛鴦浴，內容與爆出的「痛毆整晚」相去甚遠；但網友幾乎不信林的說法，說打完人泡澡「不就浴缸都是血」、「破皮了還泡澡，是凌遲嗎」。

林秉樞昨（2）晚被移送法院途中向媒體表示「如果有傷害或者對不起嘉瑜的地方，我在這邊公開鄭重道歉」，堅稱無偷拍影片，還說許多2人合意拍攝的照片是由高掌鏡，飯店期間也沒有拘禁高；針對毆打部分，林坦承有出手，「男生這樣就是不對，就是說我們肢體衝突期間，我比她高壯很多，確實讓她受傷」。

據了解林向檢方表示，當時只用手拍打高的頭部，且事後他「三跪九叩」道歉，2人當晚就和好，還泡澡共洗鴛鴦浴，內容與爆出的「痛毆整晚」相去甚遠。（中時資料照）

據自由時報報導，林秉樞雖然在媒體坦承傷人，但對警方的說法卻避重就輕，僅說用手打高嘉瑜頭部、沒有拖行，且過程很短，施暴後他向對方「三跪九叩」認錯，2人沒多久就和好、共泡鴛鴦浴親密洗澡；PTT網友則說「大面積破皮的傷能泡澡嗎」、「破皮成那樣你說還一起泡澡，是凌遲嗎」、「泡澡有錄影嗎？沒有證據我不會輕易相信」、「還要講多少合理化打人的藉口，噁心」、「破皮還泡熱水澡很痛耶，變態喔」、「騙誰，那種傷口最好能泡澡」、「打完又瘋狂做X的例子其實很多」。

PTT網友則說「大面積破皮的傷能泡澡嗎」、「破皮成那樣你說還一起泡澡，是凌遲嗎」、「泡澡有錄影嗎？沒有證據我不會輕易相信」、「還要講多少合理化打人的藉口，噁心」。（翻攝自PTT）

而外界關注到底何事讓林秉樞暴怒打傷高嘉瑜，高說當天她去藥局幫對方買藥，因為沒有問清楚藥的吃法，遭對方痛罵敷衍了事、不在乎男友身體不舒服，她的包包就被對方丟到房外，之後對方又看見她的手機有與前任馬文鈺聯絡，就將她痛毆整晚，還逼下跪，她因擔心對方再被激怒，才不敢告知飯店或公開此事。