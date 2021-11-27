葉火炎（坐者）接受嘉義市長黃敏惠（後排右）表揚為模範父親 。（廖素慧攝）

嘉義市27日在港坪運動公園體育館舉行模範父親表揚大會，15位模範父親、7位慈暉父親，接受市長黃敏惠頒贈賀匾及禮品，模範父親葉火炎的子女寫明信片一字一句盡是表達感恩之情，溫馨感人。

今年嘉義市模範父親表揚活動因疫情延期至27日舉辦，有葉火炎、黃基祥等15位獲選模範父親，蔡國樑、陳永祥、陳本、戴明熙、蕭臺生、羅勻富、林德欽等7位榮獲身心障礙者家庭模範慈暉父親。

戴明熙先生因兒子政輝先天性聽障，從小就積極訓練他的口語表達能力，只希望他能正常說話，愛屋及烏，他與妻子侯月梅進而於1990年創辦「台灣省聲暉協進會」，成為當時全省首創的聽障家長團體，服務全省聽障兒父母，1993年再創「社團法人嘉義市聲暉協進會」，為嘉義市家有聽障兒的家庭服務。

政輝喜愛攝影，戴明熙一路陪伴、鼓勵他追求自己的夢想，研究所畢業後從事人文紀實攝影，辦過攝影展，目前協助長照機構拍攝做紀錄，戴明熙深感欣慰。

86歲葉火炎先生因年少時無法接受完善教育，深感教育的重要，婚後夫妻倆養雞、乳羊及種植水果，維持家計，胼手胝足走過困頓，再辛苦都堅持讓子女受教育，兒女也遵從父訓，都學有專長，在各自的領域發揮所學。

市長黃敏惠表示，今年8月疫情嚴峻，市府特別挑選適宜的日子來表揚模範及慈暉父親，每位父親都是子女的靠山、避風港，有父親辛苦維持家庭，才能成就每位孩子長大成人，並貢獻社會。

市議長莊豐安恭喜所有得獎的模範及慈暉父親，還叮嚀為人子女常打電話回家，關心父親，及時行孝。