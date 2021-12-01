高嘉瑜父親表示，這些事家人看在眼裡很心酸，只能躲在沒有人的地方哭。（陳彩玲攝）

民進黨立委高嘉瑜11月11日晚上遭男友林秉樞施暴，今天舉行記者會對外說明。高媽媽、高爸爸下午接受採訪表示，這些事家人看在眼裡很心酸，只能躲在沒有人的地方哭，並向女兒喊話，「家裡大門永遠敞開，只要受傷了隨時回來」。

高爸爸指出，11月12日有向女兒傳訊息詢問是否有出門至辦公室，但卻一整天沒有消息，當下趕緊和其助理聯繫，對方則反問「委員有沒有回基隆？」，雙方認為有異，最後在立法院簽到簿發現高嘉瑜的簽名，加上幾天後，女兒也透過社群軟體報平安，表示自己沒事，才認為無大礙，沒想到這幾天透過新聞媒體才知道原來是被欺負了。

高爸爸說，這些事看在眼裡很心酸，「但不是掛在嘴上才叫心酸，只能躲在沒有人的地方哭」，女兒從小就很獨立，這次沒有透露任何訊息讓家人擔心，從新聞媒體上得知消息後，認為林男外表看上去像是正常人，沒想到會失去理智把女兒打成這樣，真的很惡劣。

高媽媽則說，現在很擔心林男被放出來，怕女兒會有二度傷害，加上她是政治人物，時常出現在公眾場合，根本防不勝防，只希望未來任何事都能平安，並向高喊話，「家裡大門永遠敞開，只要受傷了隨時回來」。

高媽媽認為，女兒想找感情歸宿，但卻看不出哪些是好人、哪些是壞人，也許是看到身邊朋友有丈夫打理家庭，也想要有知心伴侶，但她希望，女兒平安就好，並坦言不喜歡高走政治這條路，但不知為何踏進去，現在只期許一定要平安，並能自行承擔所有風險、享受幫助他人的快樂。