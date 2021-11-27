民進黨「四個不同意 台灣更有力」社會力公投說明會，行政院副院長沈榮津27日在台中市北區仙鴻宮宣講時強調，重啟核四最大的問題就是核廢料無法解決，台灣不能重啟核電廠；中油天然氣第三接收站遷移案（珍愛藻礁公投），請民眾讓國家整體能源政策回歸專業，要投下不同意票。

市議員賴佳微主辦的「四個不同意 台灣更有力」社會力公投說明會，並由市議員鄭功進準備參選2022台中市東南區市議員的兒子鄭紹頡主持。與會宣講有行政院副院長沈榮津，立法院副院長蔡其昌、立委莊競程等人。

蔡其昌表示，「公投綁大選」我們不同意，公投決定國家重要政策，大選決定國家優秀人才，2018年選舉邊開票邊投票的狀況，罵最兇的就是國民黨，現在又想公投綁大選，根本是「暗頭仔吃西瓜，半暝仔反症」。

蔡其昌指出，至於「重啟核四」，連國民黨執政的縣市首長都反對，因為核廢料沒辦法處理，加上核四廠位在地震帶，我們沒辦法承擔核能帶給台灣的風險，所以我們不同意。

蔡其昌說，大家都想要新鮮的空氣，所以蔡政府主張「以氣換煤」，桃園的第三天然氣接收站是馬政府時代的政策，民進黨也為了兼顧保護藻礁，從國民黨執政規畫的232公頃縮小成23公頃；國民黨一方面要改善空汙，一方面又阻擋天然氣的興建，所以不同意「三接遷移」，這是為了吸好空氣而投票。

蔡其昌強調，台灣是一個靠貿易的國家，做生意有來有往，蔡政府也依照國際標準，嚴格把關。美牛開放9年沒有任何食安問題，國民黨「一手開放美牛，一手反對美豬」，根本毫無邏輯，就是在做政治鬥爭，為了搞壞台美關係、破壞台灣信用，所以我們一樣不同意。