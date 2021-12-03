駐日美軍一架F-16戰機11月30日在飛行時拋棄兩個副油箱後，迫降在青森機場。日本防衛大臣岸信夫今天表示，美軍事後未說明安全對策就讓F-16重啟飛行，對此感到遺憾。

日本放送協會（NHK）報導，這架F-16戰機隸屬於青森縣三澤市美軍三澤基地，防衛省在12月1日要求美軍確認F-16安全性，在確認未完成之前停飛F-16。

岸信夫今天在記者會上表示，昨天晚間發現美軍另一架F-16在飛行，對於美軍未說明安全對策就讓F-16重啟飛行，他感到非常遺憾，將要求美軍說明事故原因與如何確保安全。

共同社報導，青森縣知事三村申吾說，此事恐將傷害當地居民的感情，增強縣民對美軍的不信任感。

此外，美軍11月30日晚間宣稱2個副油箱是丟在「無人居住的地區」，但其中一個副油箱被發現掉在距離民宅約20到30公尺處，引發爭議。

另一個副油箱昨天在青森縣深浦町山間被找到，發現地點距離一所國中約800公尺。

防衛省說，F-16於11月30日晚間6時10分左右迫降，防衛省約在當天晚間9時30分才接到美軍通知，東北防衛局再通知青森縣和深浦町有副油箱被丟棄，時間則又更晚。

根據日美間的協議，若美軍機發生故障，將儘可能迅速通知日本當局；防衛省認為，就此事來看，今後將檢視這項規定是否妥當。