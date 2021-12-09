目擊者與媒體報導，緬甸政府軍突擊西北部一座小村莊，逮捕村民並綑綁雙手，然後將他們活活燒死，以報復政府軍車隊遇襲。

美聯社報導，此事7日發生在實皆省（Sagaing）唐多村（Don Taw）。事後的影像畫面可看到，在似乎是茅屋燒成的廢墟上，有11具焦黑的受害者遺體圍繞成圈，其中一些據信還是青少年。

緬甸軍方今年2月發動政變推翻翁山蘇姬領導的政府以來，各地爆發反軍政府抗爭，遭到軍政府日益血腥鎮壓，上述事件似乎是最新一起暴行，殘忍畫面在社群媒體分享後，引發公眾怒火。

「人權觀察」（Human Rights Watch）組織今天呼籲國際社會，必須把下令屠殺的指揮官加入制裁名單；而國際間也已加緊行動，要斷絕緬甸軍方的一切資金來源。

「人權觀察」發言人表示：「我們的消息來源說，罹難者是幾名男孩和年輕人，他們是村民，不幸在錯誤時間出現在錯誤地點。」

發言人並稱，類似事件其實經常發生，只不過這次剛好有攝影機拍下。

這些畫面無法獨立核實，但一名自稱在場的人士向美聯社提供的描述，與緬甸獨立媒體對事件的描述大致相符。

緬甸政府否認派遣任何部隊進入該地區。

唐多村殺戮事件受到緬甸反軍方統治的「全國團結政府」（National Unity Government，NUG）譴責。

全國團結政府發言人表示，日前政府軍車隊遭到路邊炸彈襲擊，於是先炮擊唐多村，然後衝入村莊中，綁住每個能逮到的村民。他表示，遇難者年齡介於14至40歲。

目擊者對美聯社表示，約50名軍人7日上午11時前後闖進唐多村，逮住所有沒能及時逃跑的人。

這名目擊者自稱是農民與反軍政府人士，為了自身安全要求匿名。他說：「他們抓住11名無辜村民。」

他表示，被捕者都不是當地有組織的「人民防衛部隊」（People's Defense Force）成員。這個組織有時會與政府軍交火。

他說，被捕者雙手遭到反綁，然後被點火燒身。他並未說明軍人闖入村莊的原因。

緬甸媒體報導，其他目擊者稱，遇難者是反抗組織的成員；但與美聯社對話的目擊者稱，這些人隸屬的是一個較不正式的村民自衛團體。