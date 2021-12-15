印尼開始為6歲至11歲的孩童施打COVID-19疫苗，目前唯一使用的是中國的科興疫苗，預計2650萬名孩童將陸續接種。印尼當局說，明年起科興疫苗將優先使用於該年齡層人口。

自昨天起，雅加達、西爪哇省德博市（Depok）、萬丹省（Banten）等3地開始為6歲至11歲的孩童施打中國科興生物公司（Sinovac）研發的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，其餘地方將依目前的疫苗覆蓋率狀況陸續展開接種。

美國之音印尼網站（VOA Indonesia）昨天報導，孩童施打疫苗計劃自雅加達等地展開，因為這些區域第一劑疫苗覆蓋率達7成，完整接種兩劑者超過6成，另外在19個省的115個縣市也達此標準，這些區域的孩童將可陸續施打。

印尼食品藥物管理局（BPOM）目前僅核准科興疫苗供6歲至11歲的孩童施打。印尼衛生部發言人席蒂（Siti Nadia Tarmizi）指出，自明年起，科興的疫苗將優先供6歲至11歲的孩童使用，目標接種人數約2650萬人。

席蒂指出，6歲至11歲孩童同樣將接種2劑疫苗，2劑間隔28天。

根據印尼的防疫資訊，疫情至今約425.9萬人染疫，其中10.2%（約43.4萬人）是6歲至18歲的孩童及青少年；染疫死亡人數約14.3萬人，6歲至18歲的人口佔0.5%（約715人）。印尼疫情持續緩和，昨天通報190例新增確診案例，新增12人不治。

印尼目前仍未發現Omicron變異株感染的個案。印尼政府抗疫小組發言人威古（Wiku Adisasmito）昨天說，在Omicron變種病毒蔓延的國家，孩童感染人數持續增加，孩童須儘速接種疫苗，以利身體產生保護性抗體。（編輯：周永捷）1101215