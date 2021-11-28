俄羅斯國營媒體塔斯社(Tass)報導，俄羅斯國營軍工企業研究和機械製造工業協會 (MIC NPO Mashinostroyenia) 已開始生產鋯石飛彈(3M-22”Tsirkon”)，首先量產的是海軍型，也就是安裝在軍艦與潛艦上的型式，之後還有陸射型與空射型。

俄羅斯總統普丁在11月3日表示，鋯石極速音飛彈的試驗即將完成，明年開始可率先部署在海軍艦艇上。國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)也在11月18日向普丁滙報在鋯石飛彈在白海成功試射的消息。

消息人士稱，鋯石飛彈已完成艦射型與潛射型的試射，都取得成功，符合量產資格。

鋯石飛彈將是全球第1種極音速反艦巡弋飛彈，極速達到9馬赫，射程超過1000公里，可打擊地平線外的海上和地面目標，極難攔截。

若採用潛艦在水下發射，對手的偵測與攔截時間更進一步被大幅縮短，因此極速音武器被視為當代的軍備競賽要角。

塔斯社先前曾報導，俄羅斯新銳的核動力攻擊潛艦「亞森級」(Yasen-class,885M的5號艦「彼爾姆號」(Perm)，將是第1艘裝備鋯石飛彈的攻擊潛艦，該艦將於 2025服役。