全球紛紛開打第3劑COVID-19疫苗，針對國內第3劑接種細節，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）今天開會討論，專家已達共識，將由指揮中心指揮官陳時中決議，預計明天記者會公布。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種是控制疫情關鍵之一，許多國家規劃追加第3劑COVID-19疫苗。據中央流行疫情指揮中心統計，明年1月31日前，與第2劑疫苗間隔滿6個月、符合第3劑疫苗接種資格者約有26.3萬人。

指揮中心日前曾說明，ACIP將於今年11月底開會討論第3劑接種方式、優先順序等，指揮中心發言人莊人祥今天下午接受媒體聯訪時表示，ACIP今天舉行專家會議，與會專家針對第3劑接種細節已達共識，並給予政策建議，後續將交由指揮官陳時中做出最終決議，預計明天公布。

林口長庚醫院副院長、ACIP委員之一的邱政洵表示，全球第3劑疫苗施打數據少，已知多數國家第3劑選擇施打mRNA疫苗，好消息是加強劑對於減少突破性感染發生確實有明確成效，且施打第3劑副作用並不會更嚴重，甚至症狀可能更輕微。

國內今年3月22日起開打COVID-19疫苗，依第1劑與第2劑需間隔至少8週、第2劑與第3劑需間隔5至6個月，大約明年2、3月台灣就需展開加強劑施打作業。部分專家提及，若邊境防守得宜，施打第3劑就沒有那麼急，但另一派認為，確診者多來自境外，又有Omicron變種病毒，應先讓醫護、機組人員接種。

對此，邱政洵表示，第3劑接種時程、優先接種對象仍等待指揮中心最後的決定。至於各界關心的第3劑施打疫苗廠牌，邱政洵說，第3劑有2種施打方法，第1種方法為施打與1至2劑同廠牌疫苗，第2種方法是選擇不同牌子，國外多採取後者，但國內疫苗接種情況複雜，同樣待指揮中心決議。

至於青少年接種第2劑BNT疫苗規劃，邱政洵表示，Omicron變種病毒來勢洶洶，發現南非年輕人完整接種率低，所以個案多是年輕族群，提醒境內未完成2劑疫苗人數多，將成為病毒大量繁殖溫床，他個人建議青少年應接種第2劑BNT疫苗，有利台灣2劑涵蓋率快點衝起來。