台南市長照系統對社會生活漸趨重要，包括居家與社區長照服務使用人數近3萬人，去年達成每一行政區起碼1家日照中心目標，今年將朝1國中學區1日照的目標努力，提供充足的社區式長照服務。

台灣人口高齡化，越來越多人使用長照系統，台南市去年達成「區區有日照」目標，全市使用居家與社區長照服務的人數將近3萬人，台南市社會局評估增加長照使用有效減輕家庭照顧壓力，今年再持續增加日照中心，啟動1所國中學區1日照的目標。

七股區黃姓婦女為獨居老人，子女皆在外地工作，他心肺功能與關節退化，活動易喘，行走不便，年輕時輕易執行的日常工作，現在做起來備感艱辛。

黃家兩年前為黃女申請長照服務，照服員到家協助煮飯、清潔與陪伴，家人才能放心的讓她在老家獨自生活。最近黃女的親人離世，一度情緒低落無法平復。

黃家親人擔心悲傷的黃女無法獨自在老家生活，卻各自都有工作無法陪伴的壓力。台南市社會局協助將她轉到日間照顧中心參與社交活動，透過日照中心同伴的互動，降低孤寂感，慢慢走出親人離去的陰霾，調適心情重新生活。

台南市政府社會局分析，台南市人口逐步邁向高齡化社會，建置充足的社區式長照服務，可提供長輩們日常生活照顧、餐飲服務、心理支持、交通接送、社會參與等需求都能滿足，未來將持續協助業者成立更多日照中心，解決高齡城市帶來的各項需求。