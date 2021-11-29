海外資金前進台灣，花旗銀行表示，2021 年包含台灣在內的貿易走廊交易量，呈現顯著增長，隨著企業進一步投資以分散供應鏈，2021 年期間，台灣至印度的交易量成長了近 50％，從台灣與東協的交易量增加了約 20％，也看到流入台灣的資金穩步增長，特別是來自澳洲、印度和日本的企業。

花旗表示，2021年對花旗台灣的企業暨機構金融業務來說，是極為繁忙活躍的一年，協助許多企業客戶自資本市場籌資、進行併購及貿易。由於台灣企業展現強勁的成長動能與發展願景，客戶業務活動排程滿檔，花旗銀行樂觀認為，企業暨機構金融業務將持續受惠於以客戶為主導的業務成長。

花旗(台灣)銀行總經理、同時也是花旗台灣區銀行、資本市場及財務顧問服務事業群負責人及花旗亞太區企業金融事業群總裁張聖心表示，「台灣是許多世界級企業的所在地，我們全力支持客戶的發展願景。所有行業正在發生巨大的轉變，由於客戶越來越需要區域和全球視角的專業見解與產品服務，花旗憑藉其無遠弗屆的全球網絡，更加深化與台灣客戶的交流。」

過去一、二年間，花旗提供五件台灣相關的併購交易財務顧問服務，交易案件橫跨不同產業，包括科技、消費零售、再生能源和金融服務，其中不乏為併購企業創造出該領域全球領導地位的變革性交易。

花旗也在去年協助台灣企業客戶從台灣及全球資本市場募集超過數十億美元的資金，包括企業上市前的規劃佈局、鉅額交易、可轉換及可交換債券、及美元計價債券。隨著供應鏈進一步發展，花旗持續協助企業客戶滿足其國內外的金融需求，花旗台灣的企業暨機構金融業務因而穩健成長。