國民黨立院黨團總召費鴻泰因不滿執政黨利用行政資源介入1218公投案，今日宣布停審2021年中央總預算案。行政院發言人羅秉成回應，國民黨胡扯政府違法，這是曲解法令的政治操作，令人遺憾。

羅秉成表示，行政院依法是公投案的反方當事人，本就有責任向人民報告政府不同意四個公投案的立場與政策，並沒有違反行政中立法的疑義，法令解釋機關考試院銓敘部，也已於今年5月12日發布新聞稿說明。

羅秉成指出，國民黨立院黨團胡指行政院違反行政中立法，甚而藉詞全面停審明年中央政府總預算，此舉已嚴重影響明年政府整體運作及政策執行，對此曲解法令、罔顧事實的政治操作，政院深表遺憾。

羅秉成強調，銓敘部的法令解釋已清楚說明「行政機關對於公民投票案所涉及之重大政策，基於政策推動的權責，本有義務對外說明並辯護政策立場，適時澄清相關資訊。因此，公務人員受指派代表機關表達行政機關政策立場，是基於法規要求履行其職務，並無違法之處。」

羅秉成說，行政院本來就有權責要以各種形式宣傳政府政策，向人民報告政府對公投案的反方立場與理由。

羅秉成表示，國民黨進行全國性公投宣傳活動，主張要遷移或重啟台電和中油的相關重要設施，不僅影響能源轉型及供電的穩定，甚至攸關民眾的生命安全，政府機關和台電中油等國營事業本於職責，當然有必要加強政策說明與辯護。