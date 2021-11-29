台南市長黃偉哲29日下午出席民進黨台南市黨部舉辦的「菜籃族搶救台灣行動」記者會，對於萊豬被說是「瘋豬肉」。黃偉哲說，台灣萊牛都吃了9年，都沒傳出任何問題，那現在萊豬要進來台灣，卻到處出現問題，被說成「毒豬肉」、「瘋豬肉」，是公共議題「政黨化」的負面教材。

有媒體問說，有反對萊豬的民眾怕說因為吃到「瘋豬肉」。黃偉哲認為，有些民眾對於萊豬的不了解，產生錯誤的認知，應必須向他們說明清楚，而萊豬被說成「毒豬肉」、「瘋豬肉」，這部分是把公共議題「政黨化」的一個負面教材。

還有媒體問，國民黨副主席連勝文今早來台南公投宣講，指21世紀新科技好像有辦法解決舊的核四問題。對此，黃偉哲則不以為然地說，核四是用舊時代的技術興建，公司已經解散，零件也已找不到了，若想更換零件，要從哪裡找？

黃偉哲指出，連先生提到21世紀新核電廠是另一個議題，跟公投核四議題不一樣，也強調，核四就像是「拼裝車」、「老爺車」，20、30年前的舊車子，所以仍主張不同意核四重啟。