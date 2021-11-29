指揮中心今天公布確診的8例個案中，案16707是機組員，對此桃園市機師職業工會下午發出聲明表示，國內航空公司機師疑因執勤與檢疫無限循環，身心俱疲而病倒再傳1例，國航機師正與死神艱苦搏鬥，工會盼機組員祈福集氣。

機師工會自今年3月起多次向台灣社會與政府相關機關反映，由於長時間深陷執勤與檢疫無限循環，看不到盡頭，機師身心狀況已經集體出現警訊。然而自工會求救以來，至今又過了8個月，絲毫沒有任何改善跡象。日前才有1名國航外籍機師於家中不幸猝逝，近日再度傳出1位國航機師，疑因長期執勤與檢疫無限循環身心過度疲倦，引發身體免疫力下降病毒感染而倒下，10月初身體不適送醫急救後，至今仍在病房中。

機師工會號召全體機組員齊心祈福、集氣，期望這位機師渡過難關，也鄭重強調若目前執勤與檢疫無限循環再不改善，非常擔憂未來恐怕又有一個接一個機師倒下！工會再次呼籲主管機關正視「極明確的警訊」，儘速研議並具體改善，並對機師們喊話：生命無價，飛航安全無價，萬一身心有狀況，千萬別為了替國家隊運送物資及維持航空運能而勉力支撐。