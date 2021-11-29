瑞銀財富管理（RSW）亞太區投資總監及宏觀經濟主管胡一帆29日表示，考慮到對流動性的需求，中國人民銀行將在2022年春節前將進行一次降準，信貸政策保持寬鬆。此外，大陸通膨將隨著全球的週期在2022年第一季見頂後開始回落，沒有通膨的焦慮。

路透報導，胡一帆29日在媒體電話會上表示，大陸經濟在2021年第四季會繼續放緩到4％甚至以下，考慮到高基期因素，2022年第一季應該更低一些。工業製造業投資將在未來一年得到較大的政策支援，對經濟保持溫和增長提供一定的支撐。

房地產方面，大陸的中長期政策方向沒有變，仍將保持趨緊的態勢，並不認為大陸政府會突然加大力度支持房地產。胡一帆說，今後可能在高階製造業、晶片製造、智慧機械方面，中央的支持力度可能會較之前更大。在政策導向型的行業當中，可能更有自上而下的引領性支持。她並稱，2022年要為美元走強做好準備，而金價會繼續下滑。