美國聯邦準備理事會主席鮑爾（Jerome Powell）在今天公布的國會證詞中說，COVID－19（2019冠狀病毒疾病）最新變異病毒Omicron可能會使美國經濟和勞動市場的復甦趨緩，並使通貨膨脹的不確定性增加。

鮑爾並承認，推升通膨上揚的因素也將繼續存在，「直到明年許久」。

將在明天送交美國國會參議院銀行委員會的這篇證詞顯示，鮑爾對今年通膨大幅攀升已感到比較憂心。原本他一貫表示，通膨升溫只是一時現象。（譯者：張佑之）1101130