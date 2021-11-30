國立中正大學昨天晚上驚傳重大意外，1名南華大學18歲男同學與同學一同到中正大學打撞球，晚上7點多時突然倒下撞到球檯後倒臥在地，消防人員到場後已無生命跡象，送往大林慈濟醫院急救，今天凌晨2點急救無效身亡，死因有待檢察官相驗。

撞球部業者林荃甫說，該名陳姓男同學是首次到中正大學撞球部打球，昨天下午4點多與其他7名同學前往，打了2小時後其他同學先離開，陳男與另一名同班同學再加打1小時，現場還有其他4名中正大學校隊學生練習中及零星幾位學生，陳男突然倒下。

現場同學表示，當時聽到很大的撞擊聲後，就見他倒在地上，趕緊過去關心，當時呼喚他都已沒反應，趕緊叫救護車並通知相關人員。

嘉義縣消防局昨天晚上7點38分接獲報案，指嘉義縣民雄鄉中正大學撞球部有1名男同學撞到頭後倒在地上且有抽蓄狀況，派遣雙福分隊到場，該同學後腦杓有傷口，緊急急救後送往大林慈濟醫院，8點17分到院時已無生命跡象，裝上葉克膜急救後，凌晨2點急救無效身亡，遺體由家屬帶回。