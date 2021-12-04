一名就讀世新大學的馬來西亞籍林姓女大生，在租屋套房遇恐怖騷擾，連續被樓下一名變態鄰居敲門喊：「我要找性愛」，當下被對方的詭異行徑當場嚇哭，趕緊報警處理。警方馬上認出這名男子是當地問題人物，不只連續騷擾住戶，還曾多次進出警局，早已是列管對象，不排除以電子腳鐐監控。

林女向《TVBS新聞網》透露，她今年8月初搬進位於世新校園周遭的租屋處，她回憶過去那段時間，這名男子就曾直接開她房門假裝說：「我以為沒人住」，雖然察覺有異，卻苦無證據投訴，前陣子又不時來敲房門，每次都聲稱「要找XXX（人名）」，且都找不同對象，然而這層樓只有2間套房，如此行徑令人感到莫名其妙。

林女表示，昨天下午3時許，這名男子故技重施敲門問：「請問妳是XXX嗎？」，隨後自行下樓，等到他二度上樓時，以為對方幫忙拿取信件，詢問後男子才慢慢說出：「性...愛」，甚至變本加厲狂敲門喊：「我要找性愛」，說完還繼續在門口徘徊，讓她心生恐懼當場嚇哭。

事後經林女了解，同一租屋處附近已有多人遭到這名變態男騷擾，他也曾多次進出警局，林女本來想提前解約搬家，房東卻沒正面回應。據了解，林女昨天已前往復興派出所製作筆錄，並提告性騷擾。

復興派出所回應，員警已掌握該男子行蹤，因為他本來就是警方的列管對象，將通知到案說明，不排除以電子腳鐐監控，以防類似情事再發生。

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