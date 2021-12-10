北市驚見一家6貼「機車變SUV」 網笑：印度國慶表演？

1名網友日前在路上驚見1輛機車上竟整整載著6個人，機車上疑似是一對家庭，駕駛機車的父親前方「塞」了2個孩子，坐在後座的母親前方也「塞」了2個孩子，就這樣6個人全「塞」在機車上上路；影片內容笑說「不用出國也可以看到印度國慶摩托車表演」，也有網友笑說「是在當SUV在開？」

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1部影片，影片中的地點位在北市士林區的百齡橋，當時路面右側突然冒出1輛機車上頭竟載著整整6個人，其中疑似是夫妻的1男1女，男方是駕駛，前方腳踏板部分則坐著2名幼童，而女方坐在最後面，中間又坐著2名幼童，一家6人全塞在機車上。

1輛機車上整整載著6個人，駕駛機車的父親前方「塞」了2個孩子，坐在後座的母親前方也「塞」了2個孩子，就這樣6個人全「塞」在機車上上路。（翻攝自YouTube）

影片標題提到「印度國慶摩托車表演」笑稱6人塞在摩托車上的奇景，內容還指出「摩托車奧義之不用出國也可以看到印度國慶摩托車表演，我還以為到印度了咧」；短短35秒的影片目前已累積1萬多人觀看，不少網友都回覆說「當我爸在煩惱要買哪台六人座的時候，他用一台摩托車就解決問題了。」

也有網友留言說，「其實車廂裡還有一個嬰兒」、「這年代可以生四個，國家應該送他一台7人座+公開表揚了」、「6個人才佔了一台機車道路使用面積，非常的好」、「爸爸騎車算滿衝的，上班碰過一兩次」、「死神：這一家真好收」、「他們需要坐墊軸長更長的機車了」、「這太牛逼了啦！當SUV在開」。