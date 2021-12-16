全國性公民投票即將在12月18日舉行投票，投票時間從上午8點至下午4點，此次共有重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大案。投票權人在投票當天可別忘記攜帶「投票三寶」，也就是國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施，先做好決定後再進入投票所領票、圈票及投票。

至於當天的投票流程為何？中選會日前也公布一張圖，讓大家快速掌握：

1.投票所外設置簡易檢疫站，備置耳(額)溫槍量測投票權人體溫，並設置含酒精之乾洗手液或酒精提供民眾使用。請投票權人佩戴口罩進入投票所投票。

2.確認身分

3.領取公投票

4.進入圈票處

5.將四張公投票投入票匭

6.完成投票，請往出口方向離開投票所

另外，中選會表示，公民投票法於投票日當天並無禁止宣傳之規定，但投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，按其情節輕重，仍可能違反刑法第142條、第147條妨害投票秩序罪之規定；至投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。

同時，民眾如於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或是在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出，經令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，係處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新台幣20萬元以下罰金。