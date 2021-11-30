外交部舉行記者會表示，台灣與南韓為進一步改善雙邊貿易環境，自2014年開始推動洽簽「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」協定，經過多次協商後達成共識，終於在11月17日完成簽署，將有助提升台韓經貿關係。

外交部亞東太平洋司司長周民淦於會中宣布台韓洽簽「避免所得稅雙重課稅及防杜逃稅協定」。台韓去年雙邊貿易額不受疫情影響，創下537.4億美元（約新台幣1.4兆元）歷史新高，目前雙方互為彼此的第5大貿易夥伴。疫情爆發前，台韓雙邊互訪人數合計達245萬人次，連續6年創下歷史新高。

另外，財政部表示，「台韓所得稅協定」可提供雙方企業合宜的減免稅措施，以消除重複課稅，甚至減輕稅負，並提供爭議解決機制及其他稅務合作，有助雙方產業合作與技術交流，增加企業競爭力，進而創造就業機會，營造互惠雙贏局面。後續將於雙方各自完成國內法定程序並以書面相互通知後生效，並自生效日次年1月1日起適用。

另外，台灣也與印度進行貿易協定談判，未來將進一步深化兩國貿易關係，也盼藉此帶動台灣高科技廠商前往印度投資意願，為兩國經貿創造雙贏。