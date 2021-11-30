民進黨立委高嘉瑜驚傳遭家暴，消息傳出後各界震驚，高嘉瑜今（30）日則透過聲明感謝大家關心，並稱目前已在準備資料，會再對外統一說明。昨日才與高嘉瑜同台錄影的媒體人黃揚明聽到此消息也相當驚訝，他透露，高嘉瑜昨在節目開始前有提到「剛剛我說什麼不想活了，想消失在地球上…」，接著嘆氣並唱起《青蘋果樂園》，但言談舉止都還算正常。

黃揚明今在臉書表示，剛下廣播節目後看到此新聞感到相當震驚，特別是昨日傍晚才與高嘉瑜同台錄影，她的言談舉止都還算正常，絲毫看不出今天媒體要揭露此事。不過黃揚明也說，高嘉瑜也可能是下節目後高嘉瑜才接到周刊求證電話。

另黃揚明也提到，高嘉瑜在節目開始前有提及，「剛剛我說什麼不想活了，想消失在地球上…」，當時自己和另一位來賓、媒體人謝寒冰不知道她說的是什麼意思，而高嘉瑜隨即嘆了一口大氣說「唉！」並唱起《青蘋果樂園》的歌詞：「週末午夜別徘徊，快到蘋果樂園來…」，接著稱讚主持人穿得很可愛。

黃揚明表示，無論在政壇如何強勢、如何優秀，高嘉瑜委員還是碰到了一位會暴力相向的恐怖情人，感情的事不足為外人道，自己也不便多做評論，但希望她能斷開爛情人，未來情路一切順利，也祝福全天下遇到恐怖情人的朋友，都要發揮智慧、平安分手。

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