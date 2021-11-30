2018年日本關西機場事件及大阪辦事處處長蘇啟誠輕生，台北市議員羅智強當時在臉書痛批駐日代表謝長廷是「鱷魚的眼淚」，遭謝提告求償100萬元，台灣高等法院維持一審認定，判決羅智強免賠，全案確定。羅智強對此回應，正義來得太遲。

台北地方法院院一審認為，羅的發文指「逼死蘇啟誠」、「究責大阪辦事處者就是謝長廷」，及引用新聞內容有關蘇輕生原因等言論，已經參考蘇的妻子、謝長廷發表的歷次言論及媒體報導等，盡合理查證義務，基於公眾利益、監督政府目的發表言論，判羅免賠。

對此，羅智強在臉書表示，他沒有絲毫喜悅，因為正義來得太遲。由於謝長廷沒有肩膀，加上網軍的攻擊，讓蘇啟誠為了明志走向絕路，國家失去了一位忠良的外交官。即便勝訴了都喚不回他寶貴的生命。

羅智強強調，謝長廷仍穩坐官位，八風吹不動，離真正的正義，還有好長好長的距離！

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