台灣馬自達汽車宣布，推出MAZDA CX-9 Captain Seat新車款，導入全新第二排獨立雙座旗艦座椅，方向盤及雙前座/第二排座椅加熱裝置，同時滿足商務型及家庭取向消費者用車需求。

台灣馬自達指出，MAZDA CX-9 Captain Seat透過全新命名原則接軌全球市場車系編成，正式售價分別為：25T 2WD Touring 149.9萬元、25T 2WD Premium-Captain Seat 176.9萬元、25T AWD Signature 188.5萬元、25T AWD Signature-Captain Seat 192.9萬元，預計將於明年2月起開始陸續交車。

台灣馬自達指出，CX-9 25T 2WD Premium-Captain Seat，升級第二排獨立雙座旗艦座椅，乘客可自由調整座椅傾角及前後距離，且增加扶手及椅背兩側泡棉面積，乘坐更加舒適。第二排中央走道可讓乘員更易穿梭進出於第二排與第三排座椅之間，感受寬敞便利的空間機能性。雙前座與第二排的加熱座椅及方向盤加熱功能，讓車主於寒冬時愜意享受溫暖的駕乘體驗。25T AWD Signature-Captain Seat 第二排獨立雙座旗艦座椅搭配中央大型控制台，提供充足的置物空間與USB/置杯架等功能，滿足後座多元的使用需求，加上細膩柔韌的大面積皮質扶手，展現有如商務艙的極致奢華體驗。