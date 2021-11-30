針對俄羅斯當局在鄰國烏克蘭邊界軍事集結，北大西洋公約組織（NATO）各國外長今天會商尋求反制。美國警告，俄國若對烏克蘭發動侵略，將面臨「嚴重後果」。

法新社報導，北約外交首長會議在拉脫維亞首都里加（Riga）舉行，這場籌劃已久的會議適逢北約集團東側情勢動盪之際。北約盟邦也正設法處理東歐地區移民危機，西方指控這場危機是俄國當局支持的白俄羅斯所激起。

以美國為首的西方國家擔心，俄國當局可能正計畫入侵烏克蘭。他們先前指控，俄國當局在邊境附近集結數萬部隊及重型裝甲車輛。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）在北約外長會議前告訴記者：「俄國任何升高情勢的行動都會引起美國極大關注…任何再次侵略都將引發嚴重後果。我們已多次看過俄國的劇本上演。」

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天強調，烏克蘭是北約「高度重視」的夥伴，北約將提供烏克蘭政治及實質上的支持。

另一方面，烏克蘭國防部長今天表示，俄國在兩國邊界一帶集結部隊，可能是意圖在俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）未來會晤美國總統拜登時，增加自身議價地位。

白俄羅斯國防部則指出，白俄及俄國戰鬥機今天在白俄邊界一帶巡邏飛行。白俄當局昨天宣布，將與親密盟友俄國進行聯合軍演。