苗栗縣西湖鄉二湖村，11月30日晚間發生一名29歲吳姓男子駕駛聯結車行經1處產業道路轉彎處，疑因內輪差關係，車輛輪胎懸空翻覆到路旁池塘裡，吳某被困在駕駛室裡，經附近民眾發現報案求救，警消人員趕往救出吳某業已無失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。