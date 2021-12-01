苗栗聯結車產業道路懸空翻覆池塘 駕駛受困溺斃 08:512021/12/01 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 苗栗縣西湖鄉30日晚間發生吳姓男子駕駛聯結車不慎翻覆池塘內溺斃。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗縣西湖鄉二湖村，11月30日晚間發生一名29歲吳姓男子駕駛聯結車行經1處產業道路轉彎處，疑因內輪差關係，車輛輪胎懸空翻覆到路旁池塘裡，吳某被困在駕駛室裡，經附近民眾發現報案求救，警消人員趕往救出吳某業已無失去呼吸心跳，送醫後宣告不治。 嘉縣火車上吼要殺人 男子送辦 彰化深夜小鋼炮碰撞國民神車 2敗俱傷 車上6人全送醫 南投東億獅子會捐中寮鄉 高齡友善醫療車 屏東內埔離奇車禍 汽車擦撞後再撞民宅大門 #翻覆 #苗栗縣 #西湖鄉 #吳姓男子 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 豬隊友違規被高雄警盯上 通緝犯路口跳車拔腿狂奔 10:052021/11/30 社會 軍車轉彎擦撞機車 騎士左手骨折左腳撕裂傷送醫 21:512021/11/30 社會 酒駕男載熟女出遊 過彎自撞路樹「車身起火狂燃」2人驚逃 14:162021/11/29 社會 3男釣蝦場嗨一整夜出事了！酒駕逆向猛撞小黃車頭凹陷釀4人傷 09:242021/11/29 社會 宜蘭電桿驚見「巨石陣」 擺陣男子2度被抓包落跑撞傷警 16:412021/11/29 社會 「活剁貓尾」光頭男交保後失聯 警方破門驚見陳屍浴室 19:312021/11/30 社會 疑妻外遇牽怒攤商 男丟汽油彈嗆「到死都不會放過你」 判決出爐 09:192021/11/30 社會 釣客直擊三接工程疑作業不慎 工程車斜掛橋邊險翻覆海裡 19:092021/11/30 生活 鐵皮工廠變製毒場 內裝如KTV包廂 04:102021/11/30 社會新聞 社會熱門新聞 林秉樞疑劈腿高嘉瑜 警拘提時飯店房內赫見長髮正妹 - 社會 林秉樞遭拘提嗆：我跟呂秋遠很熟 打電話糗了 - 社會 月花5萬住飯店 林秉樞見警上門仍膨風怒嗆「憑什麼」 - 社會 被打不說不只私密片 高嘉瑜憂一本「驚人帳本」流出會完蛋 - 社會 最遙遠的距離 聽力退化婦一門之隔上演烏龍失蹤記 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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