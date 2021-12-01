正常的飲食習慣、生活作息真的很重要！大陸一名男子從大學開始就愛上吃火鍋、燒烤，平時都只喝碳酸飲料，長達3年的時間幾乎沒喝過白開水，沒想到卻造成關節畸形、全身多處長滿石頭。醫師表示男子已經形成痛風石，就算透過手術取出，未來關節功能還是會受到一定程度的影響。

根據《山海視頻》報導，遼寧瀋陽的30歲男子小張，從大學開始生活作息就不太正常，平時經常吃火鍋、燒烤以及喝碳酸飲料，長達3年的時間幾乎沒有喝過白開水。

醫師表示，小張的痛風病史已有10年，雙手、雙肘、雙膝、雙腳還有足部跟腱都形成痛風石，大部分沉積在關節肌腱周圍，嚴重影響到小張的正常活動，醫師也指出，這種痛風石形成以後對關節就會造成損傷，尤其是已經導致關節畸形的痛風石，就算透過手術取出，未來關節功能仍會受到一定程度的影響。

醫師解釋，一般形成痛風石主要有2種原因，一種是飲食攝取過多高普林（purine，又稱嘌呤）食物，像是吃太多魚肉、海鮮以及部分飲料；另一種原因則是代謝，身體無法排出高普林飲食殘留的尿酸，也會形成痛風石。

而小張並不是唯一一名因為生活習慣不佳而形成痛風石的人， 另一名23歲的小楊表示自己和一般的年輕人沒有什麼不同，就是喜歡吃肉、喝飲料，有時會熬夜打遊戲，玩得瘋一點甚至一夜不睡，沒想到竟因此患病，全身有8處關節長出痛風石，有一次發病時痛到連續4天都沒辦法睡覺，於是急忙住院治療。