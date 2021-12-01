尿路結石一旦發作，總是讓人痛不欲生。長庚醫院泌尿外科醫師侯鎮邦表示，有些患者為了預防結石復發，因此會避免鈣或草酸類飲食，但事實上這些食物與結石沒有太大關係，飲食均衡比較重要，並破解「尿路結石」的4大迷思。

泌尿外科醫師侯鎮邦在粉專《健康科技最前線 泌尿外科侯鎮邦醫師》提到，許多患者對「尿路結石」有很多誤解，以為結石與飲食中的鈣、草酸有關，他提到菠菜、豆腐、牛奶長期被冤枉，認為這類食物容易導致結石，但其實沒有太大關係，醫師也不會建議患者忌口，且草酸是維持細胞生命的重要物質，鈣質缺乏也易造成骨質疏鬆，因此還是必須補充，飲食均衡較重要。

結石大部分是沒有症狀的，唯有出現感染、阻塞和移動3種狀況才會出現，而且結石一旦發作，往往讓人痛不欲生，因此若有結石家族史或病史的患者，最好要定期追蹤。另外，人體24小時不斷製造結石結晶，侯鎮邦醫師解釋，結石在尿液中形成、分解，是一個恆定的現象，尿液內同時形成結晶堆積，也同時進行結晶分解。

當尿液結晶形成過飽和，也就是結晶形成的速率大於分解的速率，這時候就會出現結石，侯鎮邦醫師提到，若是想預防結石，最好的方法就是「多喝水」，不過水量究竟要多少，建議喝到小便呈現無色，這樣子才算足夠。而坊間流傳化石草能治結石，但實際上根本沒有這種偏方，不過中醫有一味草藥叫做「貓須草」，常被民眾誤解做「化石草」。

侯鎮邦醫師解釋，貓須草在中醫的理論裡，有清熱利濕的效果，主治急慢性腎炎、膀胱炎、風濕性關節炎，在動物試驗中發現，還有抗菌、增加腎臟、膀胱的血流等作用，此外，中醫也常用清熱利濕的方劑改善結石體質，不過若想以中醫治結石，民眾還是先找中醫師看診，千萬不要自行抓藥，迷信偏方能「化石」。