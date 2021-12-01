歐美市場需求強勁，美利達(9914)Q4營運樂觀以待，2021年全年度在電動自行車與高階自行車持續成長，加上轉投資SBC貢獻獲利持續增加，2021年營收及獲利可望維持成長腳步。

展望2022年，在上游零組件缺料問題可望舒解，而電動自行車與高階自行車出貨量將持續成長，將帶動美利達營運成長，法人初估，2022年美利達營收將成長2成以上，稅後盈餘可望持續成長。

自行車產業2020~2021年因受缺料、貨櫃運輸等問題，使得國內自行車相關業者在營收波動度較大，其中在缺料方面，自行車關鍵零組件變速器廠Shimano將在新加坡擴新廠，預計2022年投產，並將在日本大阪與山口產能。預期在缺料問題舒緩，外加歐美市場對自行車需求仍維持高檔水準，將有利美利達2022年整體出貨量持續成長。

歐美市場需求強勁帶動下，美利達電動2022年自行車出貨可望成長2成左右、在高階自行車方面，2022年出貨量年增可望達25%，加上美利達中國大陸出貨，受惠電動自行車占整體出貨量比重增加，推升出貨單價，預估美利達2022年營收將成長2成以上，稅後盈餘可望持續成長。

美利達除自有品牌「MERIDA」銷售歐洲地區外，另持有35% SPECIALIZED(SBC)品牌銷售北美地區。2021年前3季SBC貢獻美利達轉投資收益年增逾25%，法人預期全年度貢獻轉投資收益可望成長1成左右，2022年貢獻美利達轉投資收益成長腳步不變。