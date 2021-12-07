網版印刷廠商政伸(8481)接單滿載，目前各廠產能利用率都接近100%，明年訂單能見度，在運動器材及自行車市場都維持熱絡，張耀元副總經理在下午法說會時指出，整個自行車產業十分火熱，現階段正是補充庫存的時段，預期明年Q4庫存才會完備，意謂著明年Q4前接單是不用擔心的！

政伸2021年前10月營收創歷史高，張耀元說，公司做了很多努力，包括庫存和設備投資的各種控管，明年成長還是樂觀的。至於在原物料飆漲方面，公司原料很大部分和石化工業有關，但占生產比重比例並不高，今年初又利用集團集體採購力量，降低成本壓力，並和供應商簽定供貨協議，所以前3季營業毛利反增加達51.35%。

政伸今年營業額一直在成長，由於固定成本分攤比較少，加上集體採購，毛利率維持高檔。明年度預期資本支出也不大，毛利率目標將拚挑戰50%。至於大陸日前限電，由於福建新廠去年完成，建廠時就有準備自有發電機備用，再加上迅速調整輪班制，營運也未受到影響。

政伸在大陸福建廠完工投產後，把深圳、天津及泰山等廠產能都遷入，當建置福建廠產出能力時，就比原先所有產能多了20%的成長，政伸預期，整合效益應能達150%。張耀元說，後疫情時代，健康概念產業市場需求熱絡，包括腳踏車、高爾夫球、棒球等運動器材市場都呈現供不應求的情形，公司明年度的新產品現在已陸續開發，現在全球的各式展覽也在預約中，營運看到曙光。