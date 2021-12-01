陽明海運（2609）美西航線運力升級，第九艘11000TEU級新船「賢明輪」今（1）日交付營運，將立即投入美西航線PN3營運，提供亞洲往返美洲高效率貨載運送服務。此系列貨櫃輪自2020年起交付迄今已達9艘，還有剩餘5艘船舶預計2022年陸續交付完成。

陽明表示，全球運輸需求持續攀升，美洲海運市場暢旺，此新型貨櫃輪投入營運，將有助於最大化艙位效用，提升陽明整體營運綜效及最優質的運送服務。

賢明輪預計5日投入亞洲往返美洲PN3航線，靠港依序為香港–鹽田–上海–釜山–溫哥華–西雅圖–釜山–高雄–香港。

陽明因應中長期營運發展，透過與專業船東合作方式布建14艘11000TEU級貨櫃輪，「賢明輪」為此系列第9艘交付的新船，由船東於11月18日在今治造船廣島船廠完成新船命名擲瓶。

此船型可裝載約11860個20呎標準貨櫃，配備有1000個冷凍櫃插座，船舶全長333.9公尺，寬48.4公尺，最大吃水16公尺，設計船速可達23節，配備脫硫器、壓艙水處理器、岸電系統等環保設備，並採用新型雙島式設計，可增加貨物裝載空間，透過船舶線型優化進一步達到節能減排環保成效，且船長及船寬較短設計，加速碼頭靠泊效率，也可靈活通行於巴拿馬運河及全球主要港口，使航線配置規劃更具彈性。