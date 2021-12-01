辦雙城論壇走自己的路 柯文哲：扮演什麼角色就做什麼事

上海-台北城市論壇1日登場，外界認為雙城論壇是現在唯一兩岸官方活動，台北市長柯文哲明年卸任前將主持最後一次，是否走出自己的路。柯文哲指出，扮演什麼角色就做什麼事，兩邊有隔閡、爭議，從沒爭議部分開始走，雙城論壇定義在兩岸城市間的交流，解決民生問題。

柯文哲在雙城論壇後受訪指出，扮演什麼角色就做什麼事，他現在是台北市長，先前拜會陸委會也跟主委邱太三談過達成共識，意思是把台北上海雙城論壇定義在兩岸城市間的交流，解決民生問題。像今年討論國樂團互訪、互相訓練、各自對方表演，怎麼養大貓熊，另外包括新創產業、大數據，就是聚焦兩邊民生議題。

不過，柯文哲認為，兩邊有隔閡、爭議，但從沒爭議部分開始走，比方說國樂團互訪、交換養大貓熊經驗或新創產業，他去上海特別看台灣年輕人在上海的新創基地，新創產業怎麼發展、特別是數位化的新創產業，大家可以互相學習、觀摩。

柯文哲說，上海數位化發展相當快，也是有可以學習的地方，後疫情世代傾全力發展數位基礎建設，規模還是比我們大，我們還是要更努力。

此外，去年北市副市長黃珊珊有出席並發表演說，但今年疑似因為在臉書發表台灣是獨立自主國家惹對岸不開心，所以沒有參與。柯文哲對此回應，受限場地、人數限制，雙方也講好對等都出1個副市長、祕書長，所以也不要覺得太奇怪，北市3個副市長也才來1個。