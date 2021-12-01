韓國電信業內1日消息傳出，當地iPhone 12與最新的iPhone 13用戶，即便已更新蘋果11月才剛發布的iOS新系統後，還是會出現講iPhone講到一半，就突然斷線的情況。

韓國通訊業者LG U+透露，因為收到有些蘋果用戶的抱怨，當使用蘋果電子產品通話時動不動就會斷線，所以計畫本周會設立一個部門，專門來處理這個問題。

同時，LG U+也表示，蘋果也有講過不僅是韓國，其它國外電信同業也遇到相同問題。據悉，LG U+目前正與蘋果，以及美國晶片業者高通一齊合作，希望盡快找出問題出在哪裡，並馬上加以解決。

不過，韓國其它電信業者，例如KT以及SK Telecom目前都未收到客戶抱怨iPhone斷線相關問題。

11月時，蘋果釋出iOS 15.1.1系統，這是iOS 15.1的更新版本。修正項目其中之一，就是要解決iPhone 12以及iPhone 13通話時會有斷線的問題。