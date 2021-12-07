特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Musk)周一說，美國國會不應該通過拜登(Biden)政府的增加電動車(EV)補貼的法案，並認為該法案將讓美國預算赤字更加惡化。

馬斯克在華爾街日報的CEO峰會上說，老實說，如果法案沒有通過，情況會更好。馬斯克補充表示，他的意思是取消所有的補貼；另外政府應該想辦法讓路，不應該阻礙發展。

周一稍早德國經濟部長也指出，關於在德國建電池廠的計劃，特斯拉已經取消對歐盟提出補貼的申請。

馬斯克還重申反對民主黨對超級富翁課稅的提議，認為把資本配置的工作從那些展示出卓越技能的人手中奪走是毫無意義的；另外，把它交給在資本配置工作表現欠佳的實體，即政府，是非常糟糕的。

馬斯克還說，他的大腦晶片創業公司Neuralink希望在美國食品和藥物管理局(FDA)批准之後，明年開始人體試驗。馬斯克認為，Neuralink有機會讓脊椎損傷者恢復全身功能。