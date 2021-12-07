7日，韓國三星電子突然傳出3位高層主管異動外，公司的業務也有整編新決定。

據悉，韓宗熙（Han Jong-hee）將升任副董事長兼執行長，將領軍由消費性電子、IT以及行動通訊三合一的新成立SET部門。貴為電視產品研發專家的韓宗熙，因把三星電視相關業務推至高峰，因此這次人事異動中，被欽點為SET新事業體新領導人。

裝置解決方案(DS)部門，將由三星電機執行長慶桂顯(Kyung Kye-hyun)來掌舵。有IC設計專長的慶桂顯，先前負責記憶體產品與研發技術。三星表示，在慶桂顯帶領下，公司可望保持半導體領先地位。

至於DS部門副董事長兼負責人金奇南（Kim Ki-nam），榮膺擔任三星先進技術研究院院長。

三星表示，這次高層新人事案以及組織重整，有助未來經營以及強化競爭力。同時，三星集團實際當家者李在鎔也希望，在這次重大改革下，三星將會有一個更好的未來。但首先要面對的是，全球供應鏈供貨吃緊以及晶片短缺的問題，因為這真的是一個嚴峻的事實。