國票金(2889)今天舉行股東臨時會，但在股臨會召開之前，公司發布重訊總經理丁予嘉以生涯規畫理由請辭，且從今天上午8點生效，並由董事長魏啟林暫代。

由於大股東之一的耐斯集團緊咬國票金總經理丁予嘉與安泰銀行董事長丁予康為金控法第45條之利害關係人，丁予嘉的請辭也避免更多的爭議。

國票金昨日強調，丁予嘉就本次股份轉換案全程迴避，未參與該案相關審計委員會、董事會及其他內部評估作業。關於是否適用金融控股公司法第45條規定，國票金董事會決議程序均依法令遵循評估及外部法律顧問意見辦理。