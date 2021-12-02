消息面：

1.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數下跌7.2%，扭轉了前一周的上揚1.8%。30年期固定抵押貸款利率為3.31%，高於前一周的3.24%。

2.美國供應管理協會（ISM）公布，11月製造業指數為61.1，高於10月份的60.8，並大致符合市場預期的61。製造業投入價格分項指數為82.4，低於市場預期的85.5。新訂單分項指數為61.5，就業分項指數為53.3。

3.財經數據服務公司IHS Markit公布，美國11月製造業採購經理人指數（PMI）終值為58.3，低於初值59.1和10月終值58.4，並創下去年12月以來新低。

4.美國人力資源服務公司ADP公布，11月民間就業新增53.4萬人，超出市場預期的增加52.5萬人，但較10月的新增57.1萬人下滑。

5.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少90.9萬桶，遠不及市場預期的減少145萬桶。汽油庫存增加402.9萬桶，市場預期為減少33.2萬桶。餾分油庫存增加216萬桶，市場預期減少80萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存上周增加115.9萬桶。

6.Omicron新冠變種病毒使疫情的不確定性升高，日圓和瑞士法郎等避險貨幣持續走高，周三ICE美元指數尾盤跌0.3%，至95.682。美元兌日圓和瑞士法郎均跌約0.1%。

7.美國出現第一個Omicron變種病毒感染病例，周三國際油價由升轉跌，紐約期油收跌61美分或0.92%，為每桶65.57美元，盤中一度大漲5%，站回69.49美元。倫敦布蘭特期油收跌36美分或0.52%，為每桶68.87美元。美國油品庫存報告不如預期，亦為油市帶來壓力。

8.美元回落，以及Omicron病毒的危險性仍然不明，受避險需求帶動，周三國際金價止跌回升，終場紐約期金收漲7.8美元或0.4%，為每盎司1784.3美元。其他貴金屬方面，銀價漲0.7%，為每盎司22.65美元。鉑金漲1.8%，為每盎司951.08美元。鈀金漲0.2%，為每盎司1735.43美元。