立委高嘉瑜遭男友施暴，且遭對方以不雅照威脅，引全國關注，但不止高嘉瑜，過去多數親密關係暴力案件，都因受害者遭不雅照威脅，害怕求助後反遭對方報復，導致問題遲遲無法解決。勵馨基金會表示，像犯罪者利用數位科技來威脅被害人的「數位性暴力」，已經成為更令人窒息的犯罪形式，盼政府可以重視並設立「性私密影像侵害防制」專法，才可有效遏止類似事件發生。

勵馨基金會在臉書發文表示，親密關係暴力不只發生於面對面的接觸、相處，像犯罪者利用數位科技來脅迫、控制、監控、騷擾與威脅被害人的「數位性暴力」，已經成為更令人窒息的犯罪形式，若不重視恐發生更多類似事件。

勵馨基金會說明，數位性暴力是「科技促成的性暴力」，像是使用通訊軟體操控、威脅，皆屬於數位性暴力的犯罪形式，但多數受害者面對此問題，都擔心求助無門反讓事情惡化，遲遲不敢發聲求救。

對此，勵馨基金會期盼政府可以重視相關議題，並提出設立「性私密影像侵害防制」專法的重要性，勵馨基金會認為，唯有完善的司法系統，才能於法有據啟動調查、蒐集罪證，並提供受害者完善的協助，支持被害人勇於求救，才可有效遏止類似事件發生。