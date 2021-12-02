41歲温男因毒品案遭通緝，1日晚間乘坐友人駕駛的自小客車闖紅燈，遭警方捕歸案。（民眾提供／王文吉台中傳真）

因毒品案曾通緝的亡命鴛鴦晚間乘坐友人駕駛的自小客車闖紅燈，遭警方捕歸案。（民眾提供／王文吉台中傳真）

警方於車上起獲長槍1把、短槍1把、空氣槍1把、改造子彈3發、海洛因5包、安非他命10包等贓物。（民眾提供／王文吉台中傳真）

亡命鴛鴦飛車闖派出所前紅燈 勇警追緝1公里查獲槍毒

台中涉犯毒品案的一對亡命鴛鴦，昨深夜搭乘友人駕駛的黑色轎車，行經清水分局明秀所闖紅燈，拒絕巡邏警車攔查，竟飆速竄逃，最後追撞灰色轎車，駕駛棄車逃逸。警方喝令後座2名夫婦下車，查出 溫男、吳女遭毒品通緝，並在車內起出改造長、短槍及海洛因、安非他命等毒品， 至於逃逸駕駛尚未掌握身分，警方正全力追緝中。

清水分局明秀所副所長黃祥傑、警員呂憲璋1日晚間10時許駕駛巡邏車經沙鹿區鎮南路1段，發現一輛黑色轎車竟在明秀派出所前闖紅燈，隨即驅車前往攔查，不料對方車拒絕停車，警方沿路尾隨以警報器並廣播，示意停車受檢，黑色轎車仍持續闖紅燈逃逸。

警方從車內起獲長槍1把、短槍1把、空氣槍1把、改造子彈3發、海洛因5包、安非他命10包等證物。（民眾提供／王文吉台中傳真）

雙方在巷道追逐約1公里，黑色轎車於鎮南路與屏西路口失控追撞一輛蔡男駕駛的灰色轎車，車上3人隨即棄車逃逸。員警也跟著拔腿追逐，最後攔獲犯嫌41歲温男及33歲妻子吳女。

另駕駛男子則趁亂逃逸，由於温男因車禍左肩鎖骨骨折，住院開刀中，吳女則推說駕駛是丈夫的友人，身分不清楚，警方正積極查緝中。

警方調查，温、吳2嫌因毒品案遭台中地院通緝，車內起獲長槍1把、短槍1把、空氣槍1把、改造子彈3發、海洛因5包、安非他命10包等證物，全案朝槍砲彈藥、毒品、通緝罪偵辦。

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