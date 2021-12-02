香港一項研究發現，人體內的益生菌「青春雙歧桿菌」可以影響COVID-19疫苗的成效，相信增加這種桿菌可以提升疫苗的保護力。

這項研究由中文大學和香港大學的醫學院進行，是全球首個人體研究。

據公布，研究團隊於4至8月招募了138人進行相關研究，這些人都接種了兩劑疫苗；結果發現腸道內缺乏「青春雙歧桿菌」（Bifidobacterium adolescentis）的人，無論接種科興或「復必泰」（BNT）疫苗，抗體水平都較低。

研究認為，腸道微生態主宰人體免疫力對抗COVID-19，影響疫苗的成效及安全，腸道內的「青春雙歧桿菌」數量與接種疫苗後的抗體水平相關。

研究團隊認為，這種益生菌的某些成分可作為天然佐劑，促進抗體產生或促進免疫細胞新陳代謝。

據指出，「青春雙歧桿菌」數量會隨著年齡及使用抗生素等下降，這意味著透過補充「青春雙歧桿菌」，可提高疫苗成效，增強保護力。