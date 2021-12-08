近日國際油價反彈，在台股交易的期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642u）二檔ETF，今（8）日收盤各大漲3.71％、2.01％。從周線來看，落底後拉出第一根紅棒。街口投信表示Covid-19已有流感化的趨勢，原油價格走勢將回歸基本面，全球原油供給步伐嚴重落後於需求回暖，未來將面臨庫存回補的壓力，原油中長期趨勢走揚。

街口投信指出，在南非Omicron變種病毒問世與歐洲國家陸續重啟封鎖之下，布蘭特原油因需求前景恐嚴重惡化，期貨價格一度重挫至近每桶65美元，然而，各地病毒專家與南非當地報導紛紛指出，此一新型變種病毒雖具有較強的傳播力，但其感染症狀相對輕微，加以英國藥廠GSK聲稱其Covid-19治療藥對於Omicron具有良好的成效，大大緩解本已緊繃的市場情緒，布蘭特原油期貨價格亦隨著風險性資產反彈至每桶75美元。

街口投信進一步分析，由此可知，Covid-19已有流感化的趨勢，往後對於經濟的衝擊勢必日益減少，人類也將學著與其和平共處，原油價格走勢仍將回歸既有的基本面，美國石油企業資本支出緩慢、OPEC+無意願加速增產、美國與伊朗的核協議談判停滯不前，全球原油供給步伐嚴重落後於需求回暖，奠定了原油供不應求的格局，雖說美國政府有意釋出大量的戰備儲油以抑制油價，但這僅屬於短期波動，未來勢必得面臨庫存回補的壓力，原油中長期走揚的趨勢並未改變。