2021年已近尾聲，全球景氣呈現復甦景況，國泰金(2882)旗下國泰證券觀察全球主要股市及商品，對於歐美市場抱持「正向」看法，大陸市場及黃金則抱持「負向」看法，其餘新興市場及美元原油看法「中立」。此外，由於「環境變遷」越來越受到關注，可觀察從永續金融的供應鏈製造與管理中的半導體、網通、儲能、電動車與紡織製鞋業等五大產業。

國泰證券公布12月投資氣象觀測站，歐美市場隨著後疫情時代疫苗普及，邊境逐漸開放、觀光與商務旅遊興起，使經濟大幅回溫，但亦伴隨而來如油價大漲，通貨膨脹高漲等情形，整體而言，對於歐美市場股市及商品持正向看法。大陸市場因地產開發商違約事件、全球供應鏈的重組等因素，導致該市場呈現經濟放緩的趨勢，看法「負向」。

國泰證券認為，2022年「環境變遷」是投資人可持續關注的議題，在極端氣候與流行疾病揮之不去的陰影下，全球面對「碳中和」將會更積極，ESG相關商品需求在未來有望繼續升高，綠色金融商品預期成為投資人關注焦點。國泰證券建議投資人，除了ESG外，也可觀察從永續金融的供應鏈製造與管理中的五大受惠產業，如半導體、網通、儲能、電動車與紡織製鞋業等，在市場上預期會有較佳的表現。其中，可關注五大產業之中，因全球持續關注碳中和議題，使受疫情影響較小的「半導體」產業嶄露頭角，其因應各國ESG發展實施許多措施，如在科技上進行大量投資，提高能源效率，及開發再生能源，皆對綠能永續發展帶來一定程度的貢獻；再者，隨著全球在節能上的需求大增，進而帶動新興產業進一步升級，如網通、伺服器、新能源車，甚至是傳統紡織製鞋業等，在全球永續環保趨勢下也成為另一個可關注的焦點。

此外，國泰證券認為，2022年另一個重要議題「永續金融」，隨著全球各國呼應在2030年達成減碳45％、達到2050年淨零碳排的目標，減少碳排放、增加替代能源等趨勢被納入各國重要政策中，使「綠能產業」受重視程度大幅提升，帶動社會與企業ESG的永續發展，進而提升投資人對於金融市場中「綠色債券」的支持度，國泰證券建議投資人，在面臨未來「綠色經濟」的趨勢下，布局ESG類股及永續相關產業，不失為一個較佳的投資選擇。