台灣今年永續發展債券、綠債累計發行量突破1000億元新台幣，成長幅度超過60%，與全球綠色債券發行額3700億美元相比，仍有極大的成長空間。政大金融科技研究中心主任王儷玲強調，政府政策與產業之間需要更多平台的互動，而政大在金融科技、ESG投資、高齡化社會領域，擁有豐富的投入與實驗，而來自法國的鋒裕匯理將歐洲經驗帶回台灣，選擇與政大合作，成立Amundi鋒裕匯理投資創新研究中心，希望藉由學術界平台分享更多的經驗。

鋒裕匯理投信總經理黃日康表示，鋒裕匯理是歐洲第一大、全球前十大的資產管理公司，長年致力ESG投資領域，有超過30年的歷史，並在2006年成為簽署聯合國責任投資原則（PRI）的投資經理人之一，因此更應該協助台灣深化ESG概念的責任投資。

聯合國氣候行動與財務特使馬克卡尼（Mark Carney）在今年聯合國氣候峰會（COP 26）上，強調「碳淨零排放的投資，是未來創造價值之處」，換言之，金融的影響力已成為推動減碳、經濟轉型的重要契機。金管會去年8月發布的「綠色金融行動方案2.0」、「公司治理3.0－永續發展藍圖」，均與綠色金融的永續話題，息息相關。

鋒裕匯理投信全權委託投資主管劉佳雨表示，發行機構的ESG分析、符合發行條件的綠色債券，以及相關影響力分析事前和事後評估、持續與發行機構議和等，是結合ESG架構的綠債分析三大要件，而鋒裕匯理目前配置近40位專家負責ESG領域，其中包括負責綠色債券評估及持續與發債機構進行議和與定期追蹤的專責分析師。