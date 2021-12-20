無畏美國「黑名單」制裁，大陸人工智能企業商湯科技20日在港交所公告稱將重啟公開招股。公告文件顯示，發行規模和定價區間與此前保持一致，此次共發行15億股，招股價介於每股3.85港元至3.99港元，籌資約60億港元。該股12月23日截止認購，預期將於12月30日掛牌。

商湯科技原本計畫12月16日公佈最終發售價、配售結果等資訊，並於12月17日正式在港交所掛牌上市。然而12月10日，美國財政部將商湯列入「非SDN中國軍工複合體企業名單」實施投資限制。「非SDN中國軍工複合體企業名單」由拜登政府在2021年6月份制定，被列入清單後，美國投資者將不能參與其公開市場股票及衍生品交易。12月11日，商湯科技在其官方微信公眾號中發表聲明，「對於這一決定與相關指控表示強烈反對」，認為「該決定與相關指控毫無根據」，並強調「科技發展不應該受到地緣政治的影響」，「將全力保護公司和相關利益方的權益」。

值得注意的是，本次重啟IPO，商湯科技上市的包銷商出現變動。在修改後的上市文件中，國泰君安證券及交銀國際證券不再擔任聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商。除此之外，聯席全球協調人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商的組成維持不變。

此外，公告檔還顯示，招股章程所載的基石投資者名單出現變動，已訂立若干新基石投資協定及原基石投資協定的若干修訂協定，基石投資者已同意，在若干條件的規限下，按發售價認購總金額約5.12億美元可認購的相關數目的發售股份。