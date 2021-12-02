高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）2日公布自結11月合併營收2.38億元，月增13.21％、年增0.29％；累計今年前11月合併營收23.95億元、年增16.65％，高於2018年同期的22.67億元，創同期新高。和勤表示，雖11月仍受汽車晶片缺貨影響，但因旺季的出貨效應，公司硬碟與汽車零件出貨聯袂增加，使得11月營收較上月成長，並創下同月新高。

和勤表示，中國大陸供電恢復正常及新產品量產，預期第四季仍是今年最旺的一季，先前受限電影響的訂單，出貨時程將延續至明年第一季，旺季效應可望持續反映於業績表現。

和勤11月兩大業務的營收，分別為汽車零件1.56億元，占比65.82％；硬碟機構件（VCM Plate）0.7億元，占比29.67％。汽車零件部分，受晶片缺貨影響，11月旺季表現，不及去年同期，但仍較上月增加，旺季需求仍然暢旺，加上新產品出貨，預期旺季效應將拉長，從第四季延續至明年第一季。

至於硬碟（HDD）零件保持產能滿載，公司專注於高階儲存硬碟機種機構件（VCM Plate），客戶涵蓋全球前三大品牌，隨著資料中心、伺服器需求成長，高階儲存硬碟市場規模穩定增長，公司硬碟零件營收維持在高檔。

和勤指出，旗下台灣全興廠、嘉興和新第五車間擴產，和勤逐步降低人力需求，有效提高生產效率，未來新產品接單策略，將以量產件優先，公司已預先布局開發訂單，包括新能源車電池、電控零件、重卡變速箱零件、工業器械液壓泵零件，及供電系統零件等，提供未來 3年公司業績成長動能。新開發案產品陸續於第四季量產，12月起會有較明顯的營收貢獻。

新能源車零件是公司開發重點，目前美系電動車零件穩定增量，包括高壓開關平台件，及間接供應門鎖零件。此外，和勤也供應其他電動車品牌等新能源車的座椅、門鎖等零件，新能源車零件營收比重已達12％。

和勤與各大品牌車廠開發新能源車零件，預計明年就會有量產件開始出貨，新能源車零件營收，預期將大幅成長。和勤積極開發高階產品，順利切換燃油車與電動車零件，近期將於12月15至18日參加Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展，試圖爭取與更多大廠合作機會。