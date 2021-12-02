今年剩不到一個月，但台北市政府仍追加3.5億元災害準備金，引發議員質疑，災準金及第二預備金剩餘超過2億元，且3.5億預算通過後至少到年底了，難道「今天簽明天花」？議員痛批荒唐，決議暫擱預算。北市主計處強調，為因應未可測的Omicron變種病毒威脅，若有疫情需要，將先行墊付再以3.5億元預算轉帳，若沒有用完會繳庫。

北市議會財政建設委員會今審查預算，主計處長鄭瑞成報告指，今年度災準金17.5億，已用到剩下3800萬元，二備金7.4億元則剩下1.95億元，欲追加3.5億元災準金。

不過，議員李慶元表示，災準金雖剩3000多萬元，但核准動支後未執行數可能會剩下很多預算，與二備金加起來絕對超過2億餘元，今年只剩1個月，根本不用追加3.5億，且災準金不夠可動支二備金。

議員陳義洲認為，追加預算議會通過後大概至少要到年底，只剩2天，連簽公文機會都沒有，3.5億怎麼花？今天簽明天花？這很荒唐、毫無意義，完全沒有必要，主計處稱7月提出預算，但現在已經不太適合，時空背景不同，刪掉就好，但鄭瑞成卻又加理由，通過簽呈後已經到明年1月去了，根本用不到。

議員林亮君認為，明年災準金一樣編列17.5億，沒有增加減少，今年開設Covid-19捐款專戶，募集4億元善款，執行狀況如何？社會善款與準備金應要總體來看。

苗博雅建議，假設市府真的有災準金不夠，請各單位彙整上來，搞不好列表有數字，還可以給一些，但剛剛所提先暫擱，再把案子從箱子拿出來審，代表明知道在這一個月用到這筆錢機會不大，若只是形式意義過場，反而覺得議會沒有盡到為人民把關預算責任。

鄭瑞成說，今年7月因為災準金快用完，編了3.5億元追加預算，現在確實只剩一個月，怕Omicron疫情發生，將來疫情無法預料，不敢預估，懇求議會支持3.5億，先不要刪、先保留，年底不需要會照議會指示辦理，如果真的有需要，懇求議會多少給我們一點。

鄭瑞成指出，針對年度進行中已經動支部分，若決標有些剩餘款，已要求繳回來重新分配給其他機關使用，雖然今年只剩下1個月，但因為有Omicron，他強調最後3.5億到年底若沒有用完會繳庫，請議員高抬貴手讓預算通過，二備金則會用於有物價調整、物品採購使用，未來災準金會請求議會同意墊付，再以3.5億這筆預算轉帳。