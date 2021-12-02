民進黨立委高嘉瑜 (吳家豪攝)

民進黨立委高嘉瑜今日於臉書發文表示，自己已經提案增訂《刑法》第315-4條，加強對色情報復的處罰，也會加強對受害者的保護，尤其是色情報復、性隱私影音的受害人，並提出下架等管制手段，希望可以讓性隱私的保護更全面完整。

高嘉瑜回應，最近發生在自己身上的事情，讓許多過去不喜歡我的人，仍願意給我力量挺身而出，為我發聲。也特別要感謝媒體幫忙，不斷挖掘真相、找出問題，讓社會看到林秉樞不為人知的一面。

高嘉瑜說，對不起，自己應該在第一時間就要站出來，但遲疑了，以為自己一個人能夠承擔、解決，事實上是需要大家的幫忙，而在自己後面，還有更多更弱勢、無助的人，如果自己都不能勇敢，她們怎麼有勇氣面對。

高嘉瑜指出，這幾天也有好幾位跟自己一樣被林秉樞用暴力、恐嚇、脅迫方式交往過的受害者跟我轉達，她們也在一樣的情境中，卻無能為力，她們都說還好高嘉瑜站出來了，也希望自己是林秉樞的最後一個受害者。

針對妨礙秘密等相關法令，我國《刑法》將其規範在第315條中。高嘉瑜說，針對「擔心私密影像被傳播報復」的部分，自己已經提出《刑法》修正案，新增第315-4條，對色情報復的處罰，也會進一步研議並加強對受害者的保護，尤其是色情報復、性隱私影音的受害人。

高嘉瑜表示，目前刑法規範不足，無法處罰，也沒有下架等管制手段，希望藉由自身經驗，讓從Deepfake影片到私密影像的性隱私權保護，能更完整、更全面。

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