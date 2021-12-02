中國商務部2日在記者會中透露，中俄總理第二十六次定期會晤期間，雙方繼續推動投資和大專案合作取得新突破。兩國經貿主管部門正在研究升級中俄投資協定的可行性，努力為雙邊投資合作提供更好的制度性安排。

證券時報報導，中國商務部指出，中俄雙方在核能、航空等領域的戰略性大專案合作積極推進，黑河公路橋已具備通車條件，同江鐵路橋鋪軌貫通。中俄雙方簽署了「2021至2025年中俄衛星導航領域合作路線圖」，正積極商談國際月球科學研究站合作的政府間協定。

另外，中國商務部表示，自2021年以來，中俄貿易增勢強勁，前10個月貨物貿易額為1156億美元，已超過2020年全年規模，創下歷史新高。下一步，中方將和俄方一起，全面落實兩國元首重要共識和此次總理會晤達成的各項成果，進一步發揮政府間合作機制作用，推動雙邊經貿關係和各領域務實合作朝著「更大範圍、更寬領域、更深層次」發展，不斷鞏固和深化中俄新時代全面戰略協作夥伴關係的內涵。